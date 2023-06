Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat ihre Exporte im April erneut kräftig gesteigert. Die Ausfuhren wuchsen gemessen am Vorjahresmonat um 7,0 Prozent auf 19 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt mitteilte. Besonders stark legten die Exporte nach Europa mit gut zehn Prozent zu. Grösster Abnehmer von deutschen Elektroerzeugnissen blieben die USA vor China. In den ersten vier Monaten des Jahres von Januar bis April verzeichnete der ZVEI Exporte von insgesamt 84,2 Milliarden Euro (plus 10,7 Prozent).

19.06.2023 09:23