Das Jahr 2024 hat für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie mit einem erneuten Auftragsrückgang begonnen. Doch in den Unternehmen wächst allmählich die Zuversicht, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Stimmung habe sich weiter aufgehellt. «Es war, wenn auch auf niedrigem Level, der nunmehr dritte Anstieg in Folge», erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

11.03.2024 10:24