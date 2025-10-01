Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat für den Kurswechsel bei der Energiewende eine ganze «Gesetzeskaskade» für den Herbst angekündigt. Diese Massnahmen seien aber dringend notwendig, sagte die CDU-Politikerin beim VKU-Stadtwerkekongress in Mainz. «Wenn die Energiewende vor die Wand fahren würde, macht es uns keiner nach.» Vorreiter bei diesem Prozess sei Deutschland nur, wenn Klimaschutz mit Wettbewerbsfähigkeit verbunden werde.