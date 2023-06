Die Erzeugerpreise für Agrarprodukte sind in Deutschland erstmals seit gut zwei Jahren gegenüber einem Vorjahresmonat wieder gesunken. Sie verringerten sich im April zum Vorjahresmonat um 6,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Es war der erste Preisrückgang binnen Jahresfrist seit März 2021.

15.06.2023 08:52