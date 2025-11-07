Nach fünf Monaten Rückgang haben sich die deutschen Exporte in die USA im September erholt. Der Wert der Ausfuhren betrug 12,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte waren das 11,9 Prozent mehr als im August, aber immer noch 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Hier zeigen sich die Einbussen wegen des Zollkonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union.