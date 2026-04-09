Im Gesamtjahr 2025 waren die deutschen Exporte dank eines starken Dezembers erstmals seit zwei Jahren wieder leicht gewachsen - trotz des Zollstreits mit der US-Regierung von Präsident Donald Trump. Zwar brachen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten ebenso ein wie nach China, doch das Europa-Geschäft wuchs kräftig. Für das laufende Jahr erwartet der Aussenhandelsverband BGA bisher in Plus von 0,6 Prozent./ben/DP/stw