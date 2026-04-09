Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran macht Deutschlands Exporteuren Hoffnung. Allerdings rechnet der Bundesverband Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA) damit, dass die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, der am 28. Februar begonnen hatte, für den europäischen Gross- und Aussenhandel noch längere Zeit spürbar bleiben werden.
Im Gesamtjahr 2025 waren die deutschen Exporte dank eines starken Dezembers erstmals seit zwei Jahren wieder leicht gewachsen - trotz des Zollstreits mit der US-Regierung von Präsident Donald Trump. Zwar brachen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten ebenso ein wie nach China, doch das Europa-Geschäft wuchs kräftig. Für das laufende Jahr erwartet der Aussenhandelsverband BGA bisher in Plus von 0,6 Prozent./ben/DP/stw
(AWP)