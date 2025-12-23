«Europa bleibt der Stabilisator»

Auch die Warenexporte in die USA sanken zuletzt deutlich. In den ersten drei Quartalen 2025 lagen sie fast acht Prozent unter dem Vorjahreswert. Dies führen die Forscher vor allem auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurück. «Es spricht nur wenig dafür, dass sich der Wind in Washington oder Peking bald wieder dreht», sagt Matthes. Es zeige sich jedoch, dass die Exportabhängigkeit von beiden «Riesen» nicht so gross sei wie teils befürchtet.