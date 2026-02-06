Gute Geschäfte im Dezember

Jedoch fiel das Jahresende überraschend stark aus. Im Dezember stiegen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt kräftig um 4,0 Prozent zum Vormonat auf gut 133 Milliarden Euro - trotz Zollstreits mit den USA. Die Exporte in die Vereinigten Staaten legten sogar zu, und zwar um knapp neun Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Allerdings wuchs das Geschäft mit China noch stärker, um fast 11 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Zudem legten die Exporte in EU-Staaten um 3,1 Prozent zu auf gut 75,3 Milliarden Euro.