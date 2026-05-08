Wachstumsprognosen gekappt

Die Exporteure, einst eine Säule der deutschen Wirtschaft, stehen mit Trumps Zollpolitik und Konkurrenz aus China schon länger unter Druck. Zuletzt hatte der Iran-Krieg für Unsicherheit gesorgt und die Hoffnung auf einen spürbaren Aufschwung zunichtegemacht. Die gestiegenen Ölpreise belasten Verbraucher an den Tankstellen, dämpfen den Konsum und verteuern den Transport von Waren - das trifft die Exportnation Deutschland besonders. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 0,5 Prozentpunkte halbiert.