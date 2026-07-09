Ökonomen warnen aber vor zu viel Euphorie. «Die üppigen Exportzuwächse gegenüber den USA sollten derweil nicht als Trendwende im transatlantischen Handel verstanden werden», schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Die Handelshemmnisse haben sich mit den Trump'schen Zöllen erhöht, gleichzeitig verlagern viele Unternehmen ihre Produktion direkt in die USA.» Damit werde das Exportvolumen über den Atlantik nachhaltig ein geringes sein.