Auf den in der Nacht vereinbarten Waffenstillstand mit Iran hätten die Märkte sehr euphorisch reagiert, stellte Allianz-Experte Björn Griesbach fest. «Wenn der Waffenstillstand hält, würden Verkehr und Handel durch die Strasse von Hormus deutlich anziehen.» Gleichzeitig warnte er: «Das Risiko ist keineswegs vom Tisch.» Mit den aktuellen Kursgewinnen sei erst rund ein Drittel des Risikos wieder ausgepreist, zwei Drittel blieben aber noch.