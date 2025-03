Renditen von Bundesanleihen deutlich gestiegen

Deutschland geniesst an den Finanzmärkten eine Top-Bonität. Grossinvestoren wie Banken, Versicherer und Pensionsfonds kaufen gern deutsche Staatsanleihen. In Erwartung einer stark steigenden öffentlichen Verschuldung sind die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen rasant gestiegen. So dürfte eine Flut neuer Anleihen begeben werden, die der Bund Investoren schmackhaft machen muss./als/DP/nas