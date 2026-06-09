Das Verarbeitende Gewerbe ist gestützt von einer besseren Entwicklung im Baugewerbe mit einem Produktionsanstieg in das zweite Quartal gestartet. Im April legte die Fertigung in den Unternehmen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge und war von Analysten so erwartet worden. Gebremst wurde die Produktion allerdings durch eine schwache Entwicklung in der Autoindustrie.