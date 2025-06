Laut Grimmelt brauchen zum Beispiel die meisten Autohersteller solche Magnete, die in einem Fahrzeug zwar an Gewicht nicht viel ausmachen, aber ihm zufolge für die Produktion eines Autos unabdingbar sind. «Die seltenen Erden haben das Potenzial, die nächste Chipkrise zu werden - das ist bereits in vollem Gange», sagte er. Andere Medien hatten zuvor bereits über Produktionskürzungen in Deutschland berichtet.