Worten Taten folgen lassen

«Das Ja zur Familienfreundlichkeit fehlt in der Mehrzahl der Stellenanzeigen. Wer in Zeiten des Fachkräftemangels bestehen will, muss deutlich machen, dass ihm die flexible Arbeitsgestaltung zum Nutzen der Beschäftigten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Herzen liegt - und den Worten auch Taten folgen lassen», sagt Eric Thode, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung.