Allein die Arbeitskämpfe der Piloten und Flugbegleiter bei der grössten deutschen Airline hätten rund eine Million Passagiere gekostet. Flugausfälle wegen der Nahostkrise hätten weitere 400.000 Menschen vom Fliegen abgehalten, heisst es in einer Sonderabfrage. Weitere 250.000 Passagiere fehlen den Flughäfen, weil die Gesellschaften angesichts hoher Kerosinpreise Flüge streichen. Dieser Trend werde in den kommenden Monaten anhalten.