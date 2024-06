Der Verkehr im deutschen Luftraum wird noch jahrelang unter dem Vor-Corona-Niveau bleiben. Er erwarte einen neuen Rekord an Flugbewegungen frühestens im Jahr 2027, sagte der Chef der Deutschen Flugsicherung, Arndt Schoenemann, am Montag in Langen bei Frankfurt. Im vergangenen Jahr hatten die Lotsen rund 2,83 Millionen Flüge grösserer Flugzeuge begleitet. Im laufenden Jahr werden knapp 3 Millionen Flugbewegungen erwartet und damit erneut weniger als 2019 mit gut 3,3 Millionen.