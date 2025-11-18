Die Mitgliedsunternehmen von Ines verdienen Geld damit, wenn bei ihnen Gas eingespeichert wird - sie haben also ein wirtschaftliches Interesse an hohen Füllständen. Der Verband rechnete drei Szenarien durch. Bei warmen und mittleren Temperaturen wird die gesetzliche Pflicht, dass die Speicher Anfang Februar noch zu mindestens 30 Prozent voll sein müssen, der Prognose zufolge eingehalten. Bei extremer Kälte wie im Jahr 2010 wären die Speicher aber bereits Mitte Januar vollständig entleert, so die Schätzung von Ines.