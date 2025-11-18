Die Füllstände sind nach den Worten von Reiche mit 75 Prozent und täglich auch steigend beruhigend. «Die meisten Speicher sind zu über 90 Prozent gefüllt», sagte sie am Rande von Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Europa sei man mittlerweile auch sehr viel besser abgesichert. Die Bundesregierung tue alles, das zu beobachten. So seien etwa sehr rechtzeitig das Füllstandsgesetz und die Quote angepasst worden, um Spekulationen gegen die Bundesrepublik Deutschland zu unterbinden. Dies sei ein wichtiger Punkt gewesen, um zu Einspeisungen zu kommen.