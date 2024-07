Der rasante Zinsanstieg hatte 2022 an den Märkten zu Kursverlusten etwa für Staatsanleihen geführt, die einen Grossteil der Eigenanlagen der Institute ausmachen. In der Folge mussten die Papiere neu bewertet werden und sorgten für ein kräftiges Minus von 6,8 Milliarden Euro in der Bilanz. 2023 erreichte das Ergebnis aus Finanzanlagen nun wieder den positiven Bereich mit 1,34 Milliarden Euro. Auch das klassische Bankgeschäft trug zur Erholung bei, wie die Gruppe berichtet. Die Bestände im Kreditgeschäft wuchsen um 2,4 Prozent.