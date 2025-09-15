Die Butterpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sinken weiter. Grosse Handelsketten senken den Preis für eine 250-Gramm-Packung Deutscher Markenbutter ihrer Eigenmarken um 20 Cent oder rund ein Zehntel auf 1,79 Euro. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch andere Butterprodukte sollen günstiger werden.