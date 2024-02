Die Haushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr 5,3 Prozent weniger Strom und 5,6 Prozent weniger Erdgas verbraucht als 2022. Dies teilte die Bundesnetzagentur am Freitag in Bonn mit. Sie bestätigte damit einen Bericht des «Spiegel». Die Behörde schätzt den Wert der nicht aufgewendeten Gas- und Strommengen auf zusammengenommen knapp 5,3 Milliarden Euro.

16.02.2024 15:31