Der Industrieverband BDI fordert deutliche Reformen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die bisher von der Bundesregierung eingeleiteten Reformen wie das Wachstumsförderungsgesetz und beim Bürokratieabbau reichten bei Weitem nicht aus, um den Industriestandort zukunftsfest zu machen, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Montag zum Auftakt der Hannover Messe. Nur so lasse sich der anhaltende Trend zum Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland stoppen.