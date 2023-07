Die deutsche Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. Gegenüber April seien 6,4 Prozent mehr Bestellungen eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten mit einem wesentlich geringeren Zuwachs von im Schnitt 1,0 Prozent gerechnet. Für Auftrieb sorgten vor allem Grossaufträge, die im Zeitverlauf deutlich schwanken können. Ohne diese Komponente betrug das Plus lediglich 3,2 Prozent./bgf/men

06.07.2023 08:19