Ungeachtet des Umsatzanstiegs setzte sich der Stellenabbau fort: Die Beschäftigung sank um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr - das entspricht rund 127.300 Arbeitsplätzen weniger. Seit 2019 sind damit 341.500 Industriejobs weggefallen. In der Automobilindustrie ist seit 2019 jeder siebte Job verschwunden. Jan Brorhilker, Managing Partner Assurance bei EY Deutschland, mahnt zur Vorsicht: «Die kommenden Monate werden zeigen, ob es sich beim Wachstum einiger weniger Branchen nur um ein Strohfeuer handelt oder um eine Trendwende.» Er verweist auf erhebliche Überkapazitäten und warnt: «Eine solche Situation hat es in der deutschen Industrie sehr lange nicht gegeben.»