Bessere Aussichten meldeten vor allem Elektronik- und Optikindustrie. Optimistischer ist laut Ifo auch die Autoindustrie, die in den vergangenen Jahren in China grosse Einbussen hinnehmen musste. «Die Exportwirtschaft startet mit etwas Rückenwind ins neue Jahr», sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser - schränkte jedoch gleich wieder ein: «Von einer breit angelegten und dynamischen Erholung kann jedoch noch keine Rede sein.»
Zudem bleibt die Ungewissheit über die Zollpolitik der USA. Präsident Donald Trump hatte nach einer Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof am Wochenende neue Einfuhrabgaben angekündigt. Der Supreme Court hatte Zölle für rechtswidrig erklärt, die Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren verhängt hatte./cho/DP/mis
(AWP)