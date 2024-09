Der Produktionsdämpfer im Juli ist nach Angaben des Bundesamts insbesondere auf eine schwache Entwicklung in der Automobilindustrie zurückzuführen. Der Rückgang in der Automobilindustrie um 8,1 Prozent zum Vormonat beeinflusse das Gesamtergebnis stark negativ, heisst es in der Mitteilung von Destatis. Im Juni war die Fertigung in der Autoindustrie noch kräftig gestiegen.