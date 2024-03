Die deutsche Industrie hat einen Kurswechsel in der Europäischen Union gefordert. Die Europawahlen und die Neuaufstellung der Europäischen Kommission böten die Gelegenheit, die Politik der Europäischen Union neu auszurichten, sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, am Dienstag in Berlin bei einer BDI-Veranstaltung zur Wettbewerbsfähigkeit in Europa.