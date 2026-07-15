Die deutsche Industrie fordert die Bundesregierung zu grossen Schritten beim Abbau von Bürokratie auf. «Letztlich wird die Bundesregierung daran gemessen, wie viel Entlastung spürbar im Alltag der Unternehmen ankommt», sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie. «Kleinteilige Entlastungen, etwa im Verkehrs-, Gesundheits- oder Steuerbereich sind richtig und wichtig, aber entscheidend ist, die grossen Gamechanger umzusetzen.»