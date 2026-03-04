Die deutsche Industrie sieht wegen des Iran-Kriegs vorerst keine unmittelbare Gefahr für die konjunkturelle Erholung in Deutschland. Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Krieg habe bereits die Weltmarktpreise für Rohöl und Gas merklich erhöht. «Dies kann auch in Deutschland preiserhöhend wirken, wird die konjunkturelle Erholung in Deutschland und Europa jedoch voraussichtlich nicht gefährden.» Der BDI erwarte bei der Öl- und Gasversorgung keine unmittelbaren Engpässe in Europa.