«Zolldeal hat seinen Wert bereits verloren»

Der Maschinenbau leide immer stärker unter den Einfuhrzöllen in die USA, kritisiert der VDMA. Zwar ist im Deal mit den USA für die meisten EU-Produkte ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, doch die Regierung unter US-Präsident Trump erhebe für immer mehr Produkte die weit höheren Stahl- und Aluminiumzölle von 50 Prozent. Bereits 30 Prozent der US-Maschinenimporte aus der EU unterlägen einem Zoll von 50 Prozent auf den Metallanteil des Produkts, schätzt der VDMA. Darunter seien Motoren, Pumpen, Industrieroboter sowie Land- und Baumaschinen.