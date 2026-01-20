Wie der aktuelle Wert von 7,5 Prozent einzuordnen ist, kommt auf die Betrachtungsweise an. Der langjährige Durchschnitt seit 1991 liegt mit rund 15 Prozent deutlich höher, wie Wohlrabe sagt. Allerdings machen sich in diesem Durchschnittswert die Krisen der vergangenen fünf Jahre deutlich bemerkbar. In den Jahrzehnten vor Corona lag der Wert mit im Schnitt 5,2 Prozent deutlich niedriger.