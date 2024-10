Deutschland hinkt hinterher

Deutschland verliere international den Anschluss. «Zu wenig Investitionen, zu viel Bürokratie, zu hohe Standortkosten - die deutsche Wirtschaft steckt fest», so Wansleben. «Wir haben es nicht nur mit einer konjunkturellen, sondern einer hartnäckigen strukturellen Krise am Standort Deutschland zu tun.» Am schlechtesten sei die Lage in der Industrie. Die Anzeichen einer Deindustrialisierung erhärteten sich. «Die schlechten Investitionen zeigen, dass die industrielle Wertschöpfungsbasis sinkt.»