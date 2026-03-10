Sabine Herold, geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Delo Industrie Klebstoffe, sagte, es sei etwas aus dem Lot geraten in Deutschland. Sie sprach von einem staatlichen «Mikromanagement», dass das Leben von Unternehmen sehr schwer mache. Verfahren dauerten oft ewig lange. Sie berichtete, für eine neue Anlage habe das Unternehmen 13 Gutachten erstellen müssen. Am Hauptstandort Windach (Bayern) mit 1000 Mitarbeitern gebe es 400 Beauftragte, darunter einen «Leiterbeauftragten».