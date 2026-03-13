Tarifrunde

Der Iran-Krieg kommt mitten in der laufenden Tarifrunde für rund 585.000 Beschäftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie, bei der es bisher kein Ergebnis gibt. Die Arbeitgeberseite fordert angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage Lohnzurückhaltung. «Das geht mit uns nicht», sagte Vassiliadis. Die Gewerkschaft will mit höheren Entgelten die Kaufkraft stärken. Vassiliadis sagte mit Blick auf die hohen Inflationsraten nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022, bis heute seien die Reallohnverluste nicht ausgeglichen. Jetzt drohten infolge des Iran-Krieges neue Inflationsschübe./hoe/DP/jha