Trotz der politischen Debatte um ein De-Risking gehen deutsche Direktinvestitionen einer Studie zufolge verstärkt nach China. Unternehmen investierten dort im ersten Halbjahr 10,3 Milliarden Euro, wie aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. Dies war zwar ein leichter Rückgang zum Rekordniveau von zwölf Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten 2022, aber der zweithöchste Wert überhaupt. In allen ersten Halbjahren zwischen 2010 und 2020 wurde maximal halb so viel in China neu investiert, in der Regel deutlich weniger. «Der Drang nach China ist also weiter auf hohem Niveau.» Der Anteil Chinas an allen deutschen Direktinvestitionsströmen ins Ausland kletterte sogar auf 16,4 Prozent. «So bedeutsam war das Land in Relation zum übrigen Ausland noch nie», sagte IW-Experte Jürgen Matthes.