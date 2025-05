Im Rahmen von deutschen und italienischen Ermittlungen rund um die insolvente Signa-Gruppe sind Hausdurchsuchungen in Österreich durchgeführt worden. Unter anderem wurde die Signa Development Selection in Wien sowie Objekte in Wien durchsucht, wie die Insolvenzverwalterin der Immobilienentwicklungs-Einheit mitteilte. Zuvor hatte die «Kronen Zeitung» darüber berichtet.