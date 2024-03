Die deutsche Konjunktur kommt nur langsam wieder in Schwung. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute schrauben ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr deutlich herunter. Sie erwarten für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen «Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen», sagte Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft am Mittwoch in Berlin.