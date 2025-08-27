Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz drückt laut einer Befragung bei vielen Menschen in Deutschland auf die Kauflaune. Der für September erstellte Konsumklima-Indikator des Marktforschungsinstituts GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) fiel um 1,9 Punkte auf minus 23,6 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Dies ist der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit April. Analysten hatten zuvor im Schnitt einen Wert von minus 21,5 Punkte erwartet.