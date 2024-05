Deutsche Konsumentenschützer haben dem Facebook-Mutterkonzern Meta Datenschutzverstösse vorgeworfen und deswegen Klage beim Kölner Oberlandesgericht eingereicht. Dass sich zahlreiche Facebook- und Instagram-Nutzerinnen im vergangenen Jahr entscheiden mussten, die Dienste entweder mit personalisierter Werbung weiterzunutzen oder für Werbefreiheit zu bezahlen, sei rechtswidrig, teilte die Verbraucherzentrale (VZ) NRW am Montag in Düsseldorf mit. «Es kann nicht sein, dass sich grosse Unternehmen wie Meta nicht an geltende Regeln halten», sagte VZ-NRW-Vorstand Wolfgang Schuldzinski.