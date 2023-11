Beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sehen die fünf norddeutschen Bundesländer die Küstenregionen von Nord- und Ostsee in einer Schlüsselrolle. Vertreter der Landesregierungen von Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kündigten bei einer ersten norddeutschen Wasserstoffkonferenz in Cuxhaven am Mittwoch an, bei der Gestaltung des Transformationsprozesses eng zusammenarbeiten zu wollen. Bereits seit 2019 haben die Länder eine gemeinsame Wasserstoff-Strategie.

15.11.2023 15:44