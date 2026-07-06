Aufgrund der langen Verfahrensdauer geht die Flughafen Zürich AG davon aus, dass der Baubeginn frühestens im Jahr 2030 erfolgt. Die Piste 28 wird dabei um 400 Meter nach Westen auf eine neue Gesamtlänge von 2900 Metern und die Piste 32 um 280 Meter nach Norden auf eine neue Länge von 3580 Metern ausgebaut. Das Zürcher Stimmvolk hatte sich im März 2024 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 61,7 Prozent hinter das Vorhaben gestellt.