Nach einer jüngst veröffentlichten weiteren Umfrage des Verbandes, an der sich im Juni 667 Firmen beteiligten, planen in den kommenden fünf Jahren mehr Maschinenbauer, neue Produktionskapazitäten in Indien (17 Prozent) oder in den Asean-Staaten (12 Prozent) als in China (11 Prozent) aufzubauen. An der Spitze der Beliebtheitsskala stehen die USA mit 22 Prozent.