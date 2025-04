Die von Sicherheitsvorfällen betroffenen Unternehmen verzeichneten zumeist Kapitalschäden (32 Prozent) und Produktionsausfälle (29 Prozent). Sicherheitskritischen Vorfälle, die Menschen oder die Umwelt gefährden, habe es in den vergangene zwei Jahren dagegen nicht gegeben. Und auch von einem kritischen Verlust an Know-how durch Hackerangriffe berichteten nur noch drei Prozent der Betroffenen. 2019 Waren es noch dreimal so viele gewesen.