Für die Gewerkschaft ist das Angebot «zu wenig, zu spät, zu lang», wie der bayerische IG-Metall-Verhandlungsführer Horst Ott sagte. Auch die IG Metall Küste lehnte das Angebot für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie ab. In Baden-Württemberg kündigte die IG Metall Warnstreiks für Ende Oktober an. Die Gewerkschaft bereite sich jetzt darauf vor, sagte Bezirksleiterin Barbara Resch. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass Warnstreiks bereits vor der nächsten Verhandlung am 31. Oktober in Böblingen stattfinden sollen.