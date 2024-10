Mit Protestaktionen in der Nachtschicht hat die IG Metall eine erste Warnstreikwelle in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gestartet. Überschattet werden die Verhandlungen, die an diesem Dienstag in dritter Runde fortgesetzt werden sollen, von den drastischen Sparplänen beim Autobauer VW . Nach Angaben des Betriebsrats stehen Werksschliessungen, Massenentlassungen und Lohnkürzungen auf der Agenda des VW-Vorstands, der die Pläne im Detail zunächst nicht bestätigte.