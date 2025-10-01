Weitere Massnahmen geplant

Klingbeil sagte mit Blick auf einen Schutz der EU-Stahlbranche vor Billigimporten aus dem Ausland: «Wenn wir das Ziel haben, eine starke europäische, deutsche Stahlindustrie zu haben, dann müssen wir auch über entsprechende Massnahmen nachdenken.» Der Finanzminister sprach von einem «gesunden europäischen Patriotismus». Man dürfe sich nicht von Staaten wie China abhängig machen.