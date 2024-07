Demnach möchten 15 Prozent der Unternehmen ihre Lieferketten in den nächsten fünf Jahren verstärkt in Richtung Indien ausweiten. Bei einer vorherigen Erhebung im Herbst 2022 gaben das nur gut 10 Prozent an. Damit sei Indien für den Mittelstand das «interessanteste aussereuropäische Land für die Neuausrichtung der Lieferketten geworden», so die DZ Bank. Viele Firmen hätten die starke Wachstumsdynamik im bevölkerungsreichsten Land der Welt erkannt. Auch China gewinne wieder an Beliebtheit - trotz Spannungen mit Taiwan, hiess in der repräsentativen Umfrage, die zwischen 5. März und 2. April stattfand.