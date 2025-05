Belegschaft fast halbiert

Angesichts drohender Entlassungen sei die Kommunikationskampagne mit dem Motto #UnterwegsNachBesser für die Mitarbeitenden ein schlechter Scherz, sagt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Andreas Zorn. Er klagt: «So geht das schon lange. Seit Jahren baut Nestlé in Deutschland drastisch Arbeitsplätze ab und verlagert die Produktion - etwa in Länder Osteuropas, wo die Löhne viel niedriger sind.» Aus einstmals 12.400 Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2014 seien nunmehr noch 6.500 geworden, die Investitionen in die Werke seien zu niedrig, meint Zorn. «Wenn das so weitergeht, haben wir in 20 Jahren kein einziges Nestlé-Werk mehr in Deutschland.»