«Auch wenn die finale Abstimmung noch aussteht, bereiten wir schon alle notwendigen Schritte vor, damit die betroffenen Landwirte das Geld so schnell wie möglich bekommen», sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Obst- und Weinbäuerinnen beziehungsweise -bauern in der Bundesrepublik Deutschland litten nach wie vor unter den Frostfolgen.